Jonge vrouw opgepakt na dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf

Bree - De politie heeft gisteravond een jonge vrouw ­gearresteerd als vermoedelijke bestuurder van een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf. Aan een rusthuis in Bree werd de 91-jarige Mia Vermeulen omvergereden. De klap was enorm. De rollator van de bejaarde vrouw vloog minstens dertig meter verder.

Maria “Mia” Vermeulen woonde nog maar twee jaar in woonzorgcentrum Gerkenberg in Bree. Hoewel ze al 91 was, was de vrouw nog erg actief. Ook gisteren ging ze stappen. Ze vertrok iets na 15 uur, toen het nog niet donker was, vanuit het rusthuis om een korte wandeling te maken. Een keukenmedewerkster van het centrum zag haar nog op straat wandelen en de middenberm oversteken. Maar even daarna liep het mis: Mia werd gegrepen door een auto.

Foto: rdr

Politie en parket kwamen meteen ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De rollator van Mia bleek liefst dertig meter verder geslingerd te zijn. “Het aanrijdende voertuig, volgens getuigen mogelijk een grijze Opel, nam meteen de vlucht”, verklaarde Bruno Coppin van het Limburgse parket kort na het ongeval. “Het voertuig werd bij het ongeval beschadigd aan de voorruit. Er bleven enkele brokstukken van de wagen achter op de plaats van het ongeval.”

Tip van getuige

In de loop van gisteravond kreeg de politie een belangrijke tip van een getuige die de zwaar beschadigde grijze Opel had zien rijden. Op basis van die informatie kon het gerecht een jonge vrouw arresteren. Het gaat om de persoon waarvan vermoed wordt dat ze de bestuurder van de wagen is. Maar het onderzoek moet dat nog bevestigen. De vraag is of de jonge vrouw zelf achter het stuur zat of dat ze enkel de eigenares van de wagen is. Als blijkt dat zij Mia Vermeulen heeft doodgereden, zal de vrouw vandaag worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die moet dan over haar verdere aanhouding beslissen.

De bejaarde vrouw laat twee dochters na.