Daarom verliet Lukaku ondanks knappe goal en zege teleurgesteld het veld

Romelu Lukaku was alweer erg belangrijk voor Everton. Dat won maandag met 3-0 van Southampton, onder meer dankzij een doelpunt van Lukaku. Door deze zege blijft Everton zevende en ziet het de kloof met de top-zes niet groter worden. Na afloop waren er bijna enkel maar blije gezichten na de belangrijke zege... behalve bij Romelu Lukaku. Die verdween snel na het laatste fluitsignaal van het veld en was in de tweede helft zichtbaar ontevreden. De reden? Een opgeëiste penalty en boze fans.

Everton speelde tegen Southampton alweer met twee gezichten. Net zoals tegen Leicester waren de Toffees voor de rust nergens, maar in de tweede helft liep het veel beter. Na 73 minuten tikte Enner Valencia in de rebound de 1-0 binnen nadat Lukaku zijn kopbal gered zag worden. Negen minuten voor tijd kreeg Everton een penalty, Lukaku zag zijn kans schoon om de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen vanop de stip... maar eiste de bal onterecht op. Linksback Leighton Baines is namelijk sinds jaar en dag de vaste strafschoppennemer bij Everton, waarna er een kleine discussie op het veld ontstond.

Lukaku wilde de strafschop zelf nemen, maar zijn ploegmaats én de fans in Goodison Park wezen hem terecht. Met een striemend fluitconcert lieten de fans weten dat Lukaku de strafschop niet mocht nemen, uiteindelijk nam Baines de bal en trapte de 2-0 foutloos in doel. De spelers vierden samen met de fans, Lukaku hield het op een beleefd applausje vanuit het halvemaantje en wandelde al terug naar de middenstip.

@Everton @ToffeeTVEFC @EnnerValencia14 Great performance by Enner today, really made the difference when he came on ???????????? pic.twitter.com/FN6XOtrwxn — David Sandle (@DavidSandle) January 2, 2017

Verloren halve finale aan de basis

Dat de fans niet tuk waren op Lukaku als strafschoppennemer, mocht echter geen verrassing zijn. Niet dat Lukaku geen penalty kan trappen, hij scoorde in zijn carrière negen van de dertien genomen strafschoppen. Nee, het incident had alles te maken met vorig seizoen. Toen eiste Lukaku ook een strafschop op van Baines in de halve finale van de FA Cup, tegen Manchester United.

Everton keek toen tegen een 0-1 achterstand aan (goal van Marouane Fellaini), maar net voor het uur kreeg het dé kans op de gelijkmaker vanop de stip. Baines liet zich de kaas van het brood eten en liet Lukaku toen wél trappen, maar David De Gea pakte de bal met een knappe save. Uiteindelijk won United de halve finale met 1-2 en zegevierde later ook in de finale tegen Crystal Palace.

Dat was voor Everton dus dé kans op een trofee na twaalf jaar wachten, maar alweer grepen de Toffees naast de prijzen. Twee jaar geleden had ook Kevin Mirallas trouwens een penalty onterecht opgeëist terwijl Baines klaar stond, hij miste toen zijn elfmeter tegen West Bromwich Albion.

Veeleisend publiek

Uiteindelijk kreeg Lukaku toch nog loon naar werken tegen Southampton. Hij legde één minuut voor affluiten de 3-0 eindstand vast met een stevige pegel, maar vieren deed hij niet echt. Ook na het laatste fluitsignaal verdween de Rode Duivel snel in de catacomben van Goodison Park.

Lukaku looking far from Happy today. No celebrations with the team at all. #Everton — MR LEE (@IAM_MR_LEE) January 2, 2017

Lukaku in the back walking off the moody cunt https://t.co/0wbGIEpIZS — zac (@z_c31) January 2, 2017

Lukaku turned into a moody bastard when the pen got took off him, didn't join in celebration, didn't celebrate himself an walked down tunnel — ? (@BarkIeyy) January 2, 2017

One thing I noticed today. Whenever we scored Lukaku didn't join the players to celebrate. — Smiler (@Smiler_Mike) January 3, 2017

Na de wedstrijd kwam Everton-trainer Ronald Koeman ook kort op het incident terug. "Baines is een goede strafschopnemer. Romelu kan ook een penalty trappen, maar Leighton (Baines, red.) staat op nummer één. Zeker bij een 1-0 stand in een moeilijke wedstrijd. Als het 2-0 stond en we kregen een penalty, mocht Lukaku die natuurlijk trappen. We willen hem allemaal helpen zoveel mogelijk goals te scoren", aldus Koeman.

Dat de fans zo nadrukkelijk reageren, is natuurlijk wel opvallend. Het publiek in Goodison Park is bijzonder veeleisend en Everton is -ondanks twaalf jaar zonder een trofee - een ambitieuze ploeg. Dat heeft als gevolg dat het publiek bijwijlen iets te veel eist van de spelers. Vooral dan van de beste spelers bij de club, Romelu Lukaku en Ross Barkley. Ook die laatste voelt dit seizoen de druk van Goodison Park, hij speelt zijn minste seizoen tot dusver bij Everton en worstelde de voorbije weken met een kleine vertrouwenscrisis. Dat het publiek dan bij zowat elke slechte pass zijn onvrede laat uiten, helpt allerminst.