‘Familie’-acteur: “Het maakte me niet meer uit of ik leefde of dood was”

Acteur Werner De Smedt (46) is nu al enkele jaren te zien als Rudi in ‘Familie’. Maar iets meer dan tien jaar geleden zag zijn leven er helemaal anders uit. Op een bepaald moment werden zijn dagen beheerst door drank en drugs.

Als kind was Werner De Smedt een braaf jongetje. Geen haantje-de-voorste. “Al wou ik wel iets speciaals worden. Iets anders dan de meesten”, vertelt de acteur in Dag Allemaal.

Als puber begon die zoektocht. “Ik wilde me onderscheiden van de rest, anders zijn. New wave was hét van hét voor alternativo’s toen, en ik wilde absoluut zo’n cool paar puntschoenen en een zwarte outfit. (...) Ik liep rond in een gescheurde zwarte broek, een vest van mijn opa en tweedehands schoenen vol gaten. Echt als een landloper.”

Rechte pad

Als grote muziekliefhebber belandde hij uiteindelijk op de muziekschool in Ninove. Maar meer dan tien jaar geleden kon zelfs muziek hem niet meer boeien. Hij ging door een woelige periode van seks, drugs en sloten drank.

“Geen enkele muziek raakte mij in die periode”, zegt De Smedt. “Niets interesseerde mij toen. Zelfs mijn televisiewerk niet. Op een bepaald moment kon het me zelfs niet meer schelen of ik nog leefde of niet.”

Het was uiteindelijk zijn vrouw Julie en zijn gezin die hem uit het dal hebben gehaald. “Dankzij hen heeft mijn leven weer zin gekregen”, klinkt het. “Ik ben nu al meer dan tien jaar op het rechte pad.”