Zullen de vliegtuigstoelen van de toekomst er zo uitzien?

Bij het Londense Factory Design hebben ze een nieuwe ontwerp bedacht voor de vliegtuigstoelen van de toekomst. Voor iedereen een aparte capsule en toch levert het 30 procent meer ruimte op zodat er meer passagiers mee kunnen vliegen. Een win-winsituatie dus. Waar wachten de vliegtuigbouwers nog op?

Voor de meeste mensen is het allesbehalve een pretje om in een vliegtuig urenlang naast elkaar in zetels gestouwd te worden waar er amper plaats is voor je benen en je je buurman wakker moet maken als je nog maar even naar het toilet moet. Bij het Londense Factory Design waren ze het erover eens dat dat beter kon en dus bedachten ze een alternatief waarin elke passagier een eigen cocon krijgt.

Het ontwerp kreeg de naam Air Lair mee en zou wel eens kunnen bepalen hoe vliegtuigen er in de toekomst vanbinnen uit zullen zien. Reden daarvoor is dat de voordelen voor beide partijen niet gering zijn. Als passagier word je niet langer gestoord en doordat er met een dubbeldekkersysteem wordt gewerkt ontstaat er tot 30 procent extra ruimte zodat er meer passagiers aan boord kunnen.