Dader (17) van ‘Decathlon-moord’ heeft trekken van psychopaat

Anderlecht - De minderjarige tiener die vorig jaar een meisje van 17 wurgde op de parking van de Decathlon in Anderlecht, vertoont volgens de gerechtspsychiater psychopathische trekken.

De 17-jarige Thaynara de Conceicao had drie promille alcohol in haar bloed toen zij op 3 juni op het dak van de Decathlon door de jonge dader werd misbruikt en daarna gewurgd. Hij heeft bekend dat hij haar heeft gedood “om haar niet nodeloos te laten lijden”. Hij had haar eerst bij vrienden dronken gevoerd, een truc die hij ook in het verleden al had toegepast om meisjes seksueel te kunnen misbruiken.

Volgens het rapport van een gerechtspsychiater die de dader onderzocht kan het gedrag van de ondertussen meerderjarig geworden jongeman weliswaar nog bijgestuurd worden maar zal dat proces heel lang duren.