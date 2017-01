'Game of Thrones'-actrice neemt iedereen beet met babyfoto

De bekende Nederlandse actrice Carice Van Houten beviel in augustus van zoontje Monte en hield hem voorlopig ver weg van alle camera's. Toch deelde ze nu op Instagram een foto van hen beiden, maar niet zonder iedereen daarbij beet te nemen.

Carice Van Houten (40) en Guy Pearce (49) mochten eind augustus beiden hun eerste kindje op de wereld verwelkomen. Een half jaar later is er van de baby nog maar weinig fotomateriaal opgedoken. Enkel papa Guy deelde op zijn Twitter al enkele foto's van een uitje in het bos waarbij wel een glimp van Monte op te vangen viel. Op de sociale media van de Nederlandse actrice bleef het echter opvallend stil, tot nu.

Ze deelde voordien wel leuke babyspullen en -kleertjes, maar heeft nu voor het eerst een foto van Monte zelf gepost. Of toch bijna, want het gezicht van het jongetje is vervangen door een smiley. Toch alweer een opvallende actie van de Nederlandse die wel vaker de draak durft te steken met sociale media en paparazzi.

We're happy with the @artipoppe ringsling! ?? Een foto die is geplaatst door Carice van Houten (@leavecaricealone) op 2 Jan 2017 om 11:52 PST