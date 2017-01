Op naar een groener en veiliger wagenpark

t-groep besliste jaren geleden al om zijn hoofdkantoor te verhuizen van Brussel naar Mechelen. Bereikbaarheid speelde daarbij een belangrijke rol. De groep doet ook behoorlijke inspanningen om zijn wagenpark veiliger en groener te maken.

“Al onze vestigingen zijn vlot bereikbaar via het openbaar vervoer. Dat is gemakkelijk voor onze medewerkers en geldt voor onze regionale kantoren, zoals Leuven en Gent. Onze t-interim kantoren bevinden zich in winkelcentra. Ook daar kan je dus vlot naartoe met het openbaar vervoer”, vertelt Birgitta De Coussemaker, purchase & facility manager bij t-groep. Medewerkers kunnen rekenen op een abonnement op het openbaar vervoer. “Daarnaast voorzien wij ook een fietsvergoeding van 0,15 euro per kilometer.”

Bij de verhuis van de hoofdzetel van t-groep van centrum Brussel naar Mechelen speelde de steeds moeilijkere bereikbaarheid van Brussel een rol. “Mechelen ligt eveneens vrij centraal en is ook met het openbaar vervoer vlot bereikbaar. Wij liggen er namelijk vlak bij het station”, vertelt De Coussemaker.

Wagens delen

Ook de wagen speelt een rol in de mobiliteitsaanpak van t-groep. “Wij betalen als werkgever het woon-werkverkeer van de medewerkers en proberen hen ook gratis parkeergelegenheid aan te bieden.” Daarnaast tracht de groep op een duurzame manier om te gaan met zijn wagenpark. “Zo bieden wij poolwagens aan. Mensen die bijvoorbeeld met het openbaar vervoer komen, kunnen die lenen voor afspraken buitenshuis.”

Van de 540 medewerkers beschikt ongeveer 185 man over een bedrijfswagen, erkent Elke Coppens, die binnen de facility-afdeling onder andere instaat voor het wagenpark. Bij t-groep tracht men zoveel mogelijk te standaardiseren en mikt men ook op CO2-vriendelijke wagentypes. “Daarnaast maken wij elk jaar de oefening om van diesel naar benzinewagens over te schakelen”, weet Coppens. “De grens vanaf wanneer diesel interessant wordt, verschuift telkens naar boven. Een wagen moet per jaar al 28.000 kilometers doen om nog voor diesel in aanmerking te komen”, stelt ze. “Wij kiezen ook bewust voor veilige wagens.”

