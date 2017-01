Emir Spahic moet opkrassen bij HSV: contract ontbonden

De Bosnische international Emir Spahic (36) moet opkrassen bij HSV. De Bundesligaclub maakte dinsdag bekend dat het contract van de centrale verdediger wordt ontbonden.

“We hebben de voorbije weken de kern geëvalueerd. Dat proces heeft er onder meer toe geleid dat Emir Spahic niet meer past in onze plannen”, zegt trainer Markus Gisdol op de website van Hamburg.

Emir Spahic is met 94 caps Bosnisch recordinternational. In oktober maakte hij nog een owngoal in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion. Bosnië verloor met 4-0.

Spahic was in juni einde contract bij HSV. Hij speelde er sinds de zomer van 2015.