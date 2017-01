Charly Musonda Junior keert terug naar Chelsea, na een uitleenbeurt aan Betis Sevilla. Mogelijk kan hij naar AS Roma, maar eerst moet Antonio Conte hem aan het werk zien op training.

“België was vorig jaar nog een optie, maar nu zal Chelsea hoger mikken,” zegt Musonda’s vader aan Het Laatste Nieuws. “Binnen twee weken wordt een beslissing genomen. Of Conte beslist dat mijn zoon bij Chelsea blijft, of hij wordt uitgeleend aan AS Roma.”