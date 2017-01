Man leeft 18 jaar lang met operatietang in zijn buik

In Vietnam hebben artsen na 18 jaar een operatietang uit de buik van een man verwijderd. De 54-jarige had geen flauw idee dat het materiaal al die tijd in zijn lichaam had gezeten.

Ma Van Nhat was in 1988 met spoed geopereerd, nadat hij een slachtoffer was van een ernstig auto-ongeluk. Hij herstelde goed van de ingreep, maar had af en toe wel nog wat pijn in zijn buikstreek. Toen hij dat tegen het ziekenhuis vertelde, hadden dokters hem een medicijn voorgeschreven, omdat ze dachten dat het ging om een maagzweer.

18 jaar later bleek het om iets totaal anders te gaan. De man, die ondertussen 54 jaar geworden is, had al die tijd een 15 cm lang chirurgische tang in zijn lichaam gehad. Nu, hebben ze die - met een chirurgische tang - uit zijn buik kunnen verwijderen.

Medische fout

De directeur van het Bac Kan ziekenhuis, Trinh Thi Luong, vertelde de Vietnamese televisie dat ze een onderzoek gestart zijn naar de zaak. “Zelfs als de arts die het materiaal in de man achterliet, al op pensioen is, gaan we hem er toch over informeren. Dit is een les voor alle dokters.”

Medische fouten zoals deze, zijn schering en inslag in Vietnam. De laatste jaren zijn er onder andere berichten over twee dokters die operaties uitvoerden op verkeerde ledematen en drie zaken waarin mannen de diagnose “zwanger” kregen.