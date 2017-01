Man (70) die videotheek overviel met speelgoedgeweer moet ‘dagen zinvol vullen’

Brugge - Een 70-jarige Bruggeling die de videotheek Movie Fun in Sint-Andries probeerde te overvallen met een speelgoedgeweer, heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen. Zo moet de man zich psychosociaal laten begeleiden en een zinvolle dagbesteding zoeken.

Op 6 februari vorig jaar stapte Walter H. kort voor sluitingsuur de videotheek Movie Fun in de Gistelsesteenweg in Sint-Andries binnen. Hij had zich vermomd met een sjaal en een pet en bedreigde de uitbaatster met een speelgoedgeweer. De bejaarde man eiste de inhoud van de kassa, maar dat was buiten de uitbaatster gerekend. Zij had gezien dat het om een speelgoedwapen ging en weigerde hardnekkig op zijn eisen in te gaan.

Uiteindelijk droop Walter H. met lege handen weer af. “Het is door de koelbloedigheid van het slachtoffer dat het plan van de beklaagde werd verijdeld”, stelde de procureur tijdens de pleidooien. “Desalniettemin ging het om zeer ernstige feiten.”

De gepensioneerde weduwnaar had kort voor de feiten een veroordeling opgelopen omdat hij in juli 2015 had proberen in te breken in zijn stamcafé De Chalet op de Platse in Sint-Andries. Hiervoor kreeg hij de gunst van de opschorting.