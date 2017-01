Ze wist dat haar dochtertje niet zou overleven, maar zette zwangerschap voort om andere levens te redden

14 uur en 58 minuten. Zo lang heeft de kleine Annie geleefd. Moeder Abbey Ahern (34) uit Oklahoma wist dat ze haar dochtertje snel zou moeten afgeven, maar toch zette ze de zwangerschap voort. Om andere levens te redden.

Abbey Ahern was negentien weken zwanger toen de dokters haar vertelden dat haar dochtertje de terminale ziekte anencefalie (een ernstige aanlegstoornis van de hersenen, red.) had. Daardoor zou het meisje slechts enkele uren leven.

De Amerikaanse vrouw stond voor de hartverscheurende keuze: de zwangerschap stopzetten of doorzetten. Samen met haar echtgenoot Robert (34) besliste ze uiteindelijk om het meisje toch ter wereld te brengen om zo veel mogelijk tijd met haar te kunnen doorbrengen.

“Een terminaal ziek kindje in je buik dragen, is het moeilijkste dat een moeder kan doen”, zegt ze. “De hele zwangerschap leek onmogelijk. Gelukkig kreeg ik veel steun en liefde van mijn echtgenoot. Zelfs in die moeilijke periode hebben we schoonheid gevonden.”

Mother carries terminally-ill baby to term so she could donate infant's organs https://t.co/qbe5WaGVgO @rarasathie_ — Kaskus AHAY (@KaskusAHAY) 3 januari 2017

Levens gered

Hoewel niemand tegen haar beslissing om het kindje te houden was, kreeg ze veel kritiek van familie en vrienden. “We koesterden van bij het begin grote hoop dat ons meisje nog zou leven bij de geboorte. We hoopten nog enkele mooie herinneringen te hebben aan haar. Zelfs mijn eigen zussen vonden dat een gek idee”, aldus Abbey.

De moeder - die op dat moment al twee oudere dochters had - beviel uiteindelijk op 26 juni 2013 van haar dochtertje Annie. Het gezin, dat nu pas de kracht heeft gevonden om erover te praten, kreeg slechts 14 uur en 58 minuten met haar.

Nadat het meisje haar laatste adem had uitgeblazen, beslisten de ouders om haar orgaantjes te doneren. Door een tekort aan zuurstof waren ze echter niet geschikt voor transplantatie. Haar hartkleppen werden wel gedoneerd en haar organen werden gebruikt voor onderzoek. “Ik heb ontzettend veel kracht geput uit die donatie”, zegt de moeder. “Nu weet ik dat mijn baby levens heeft gered.”