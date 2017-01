Julian Draxler zet krabbel bij PSG: “Heel blij met mijn overstap”

PSG heeft dinsdag de transfer van Julian Draxler officieel bevestigd. Hij zette in Parijs zijn handtekening onder een contract tot 2021.

Draxler komt over van Wolfsburg, dat het nieuws over de transfer al op 24 december bekendmaakte. Hij moest toen wel nog medisch worden gekeurd.

De 23-jarige Duitser kost naar verluidt 40 miljoen euro. De aanvallende middenvelder brak door bij Schalke 04 en speelde sinds de zomer van 2015 voor Wolfsburg, waar hij Kevin De Bruyne moest vervangen.

Bij PSG wordt de 27-voudig international ploegmaat van Thomas Meunier.

“Ik ben heel blij met mijn overstap naar PSG”, zegt Draxler op de website van zijn nieuwe club. “Voor het eerst in mijn carrière zal ik een nieuw land ontdekken, een nieuw kampioenschap. Ik ben heel fier dat ik bij een club kom die een referentie is geworden in Europa en die de voorbije jaren heel wat grote spelers heeft aangetrokken. Ik wil PSG helpen nieuwe titels te winnen en te blijven groeien op internationaal niveau.”