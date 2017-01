Youri Tielemans is volgens toonaangevend voetbaltijdschrift één van ’s werelds grootste talenten

Het Franse voetbaltijdschrift France Football, dat ook de verkiezing van de Gouden Bal in goede banen leidt, heeft één Belg genoemd bij zijn oplijsting van grootste talenten die dit jaar nog hun twintigste verjaardag moeten vieren. Anderlecht-middenvelder Youri Tielemans prijkt er tussen Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund), Marcus Rashford (Manchester United) en Renato Sanches (Bayern München).

Ondanks het feit dat Tielemans in tegenstelling tot zijn leeftijdsgenoten nog niet bij een Europese topclub speelt, wordt hij dus wel al in één adem met spelers van Manchester United en Bayern München genoemd. Een “ultramoderne middenvelder”, zo noemt het Franse voetbalmagazine hem. “Aangekondigd als het nieuwe Belgische fenomeen sinds zijn Champions League-debuut op amper zestienjarige leeftijd, heeft Tielemans de tijd genomen om om te gaan met de druk die gelegd werd op zijn ontwikkeling. De laatste maanden vliegt hij echter door het Belgische kampioenschap in afwachting van zijn transfer naar een team met meer prestige. Zijn tactische vooruitgang, gekoppeld aan zijn techiek en fysiek maken van hem een ultramoderne middenvelder.”

De volledige lijst:

• Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund/Fransman)

• Gabriel Jesus (Manchester City/Braziliaan)

• Marcus Rashford (Manchester United/Engelsman)

• Renato Sanches (Bayern München/Portugees)

• Youri Tielemans (Anderlecht/Belg)

• Amadou Diawara (Napoli/Guineeër)

• Breel Embolo (Schalke 04/Zwitser)

• Emre Mor (Borussia Dortmund/Turk)

• Oliver Burke (RB Leipzig/Schot)

• Issa Diop (Toulouse/Fransman)