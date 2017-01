Volvo niet langer nummer één in Zweden

Brussel - Volvo levert niet langer het best verkochte automodel in Zweden. In 2016 werd het Zweedse merk voor het eerst in ruim een halve eeuw van de troon gestoten door Volkswagen Golf, zo berichten lokale media. Al blijft Volvo globaal wel het bestverkopende automerk van Zweden.

Op de eerste plaats staat de VW Golf, goed voor een marktaandeel van 5,9 procent van alle nieuwe inschrijvingen, gevolgd door de Volvo V70, S90 en V90. Het is van 1962 geleden, toen met de Volkswagen Beetle, dat de eerste plaats in Zweden niet naar Volvo gaat.

Technisch gezien is Volvo niet langer Zweeds maar Chinees: het merk werd overgenomen door de Zhejiang Geely Holding Group. Maar voor heel wat Zweden blijft het toch een iconisch thuismerk. Volvo controleert dan ook nog altijd meer dan 20 procent van de automarkt in het land.

Er werd vorig jaar overigens een recordaantal nieuwe wagens ingeschreven in Zweden: 372.000 of 8 procent meer dan in 2015.