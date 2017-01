Club Brugge haalt Amerikaanse doelman binnen

Club Brugge heeft de transfer van de Amerikaanse doelman Ethan Horvath (21) afgerond. Horvath komt over van het Noorse Molde FK. Hij tekende een contract voor 4,5 jaar.

Horvath staat bekend als een van Amerika’s grootste talenten in doel en etaleerde vorig seizoen zijn kunnen in de Europa League waar hij onder meer Standard uitschakelde en zich nadien toonde tegen onder meer Ajax, Celtic en Sevilla. Horvath debuteerde in oktober voor de nationale ploeg – een 0-2-zege in de vriendschappelijke interland tegen Cuba – waar hij op termijn de nummer één moet worden.

Horvath stelde zichzelf kort voor op de website van Club Brugge. "Ik ben heel blij dat ik heb kunnen tekenen bij Club Brugge", aldus de Amerikaan. "Ik kijk er heel erg naar uit om mijn nieuwe teamgenoten en de supporters te ontmoeten." Horvath zal bij de groep aansluiten op de winterstage in het Spaanse Sotogrande.