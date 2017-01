Meisje (11) wordt gered van pedofielennetwerk, om nadien door haar redder gedwongen te worden seks te hebben met andere mannen

De Britse Joanne Underwood werd op haar elfde misbruikt door twee broers, die het meisje “uitleenden” aan mannen over het hele Verenigd Koninkrijk. Drie jaar zou het meisje zo moeten leven, tot ze op een dag gered werd door “tante Karen”. De toen veertienjarige Joanne dacht dat alles nu goed zou komen, maar haar leven zou alleen maar erger worden.

Joanne, ondertussen 36, was elf toen ze verliefd werd op Arshid Hussain. Hij overlaadde haar met snoepjes en sigaretten. “Ik werd thuis genegeerd. Moeder leek het niet te kunnen schelen wat ik deed. Het voelde alsof Ash, zo werd Arshid genoemd, en zijn vrienden de enige mensen waren die me wilden leren kennen. Ik dacht dat ze echt om me gaven”, vertelt Joanne aan de Britse krant The Sun.

Op een dag nam Ash haar mee naar het kerkhof, waar zijn echte bedoelingen duidelijk werden. “Ik begreep niet waar hij me mee naartoe nam, maar eenmaal we uit het zicht waren, greep hij me vast en duwde mijn hoofd naar beneden. Hij opende zijn rits en dwong me om hem orale seks te geven.”

Joanne smeekte en schreeuwde dat ze dat niet wilde doen, maar de jongen, die op dat moment 15 was en dus vier jaar ouder dan Joanne, liet haar niet los. “Ik smeekte hem, maar uiteindelijk gaf ik toch toe. Ik dacht dat hij me wel zou laten gaan als ik gewoon deed wat hij vroeg.”

Sindsdien leek het echter alsof Ash alles mocht doen met Joanne. Hij gaf haar door aan zijn vrienden en broers met de boodschap dat ze bij hen in het krijt stond voor alle drank en sigaretten die ze voor haar gekocht hadden. “Op dat moment bracht ik al mijn tijd door bij Ash en zijn bende. Ze lieten me nauwelijks uit hun zicht en als ik niet deed wat ze wilden, sloegen ze me.”

Haar moeder wilde ondertussen niets meer te maken hebben met Joanne. “Ze ging met mij naar de sociale dienst en zei dat ze me niet meer aankon. Mijn ogen vulden zich met tranen toen ik mijn moeder uit het kantoor zag wandelen. Ze keek niet eens meer achterom. Ik was alleen.”

Joanne werd zo goed en zo kwaad mogelijk opgevangen, en werd ondergebracht in een tehuis. Daar hadden Ash en zijn vrienden echter nog steeds vrij spel. “Hij klom gewoon langs het raam naar binnen en verkrachtte me, leende me uit aan zijn vrienden en betaalde zelfs zijn schulden af door mij aan te bieden voor seks.”

“Als ik weigerde, werd ik geslagen en verbrand met sigaretten. Ik keerde vaak bebloed en vol blauwe plekken terug naar het tehuis, niet dat iemand dat merkte. Het personeel zag me gewoon als een aandachtszoeker en stelde geen verdere vragen.”

“Je kan bij mijn vriendin terecht, zij zal voor je zorgen”

Op dat moment leerde Joanne Shelley kennen. Zij luisterde naar haar problemen en leek het echt goed voor te hebben met het meisje. Ze vertelde haar dat Joanne wel bij haar vriendin Karen terecht kon. Zij zou voor haar willen zorgen. Bij Karen kon Joanne voor het eerst sinds lang weer proeven van een normaal leven. “Karen vertelde me dat ik veilig was. Ze was meegaand en sympathiek, en ze behandelde me alsof ik haar eigen dochter was.”

Ook dat was jammer genoeg te mooi om waar te zijn. Enkele weken nadat Joanne haar intrek genomen had in het huis van Karen, deed de vrouw alle ramen en deuren op slot en vertelde ze Joanne dat ze haar kost en inwoon nu maar eens moest terugbetalen.

“Ik werd in het midden van de nacht wakker gemaakt en moest seks hebben met de vriend van Karen. Ondertussen keek ze gewoon toe. De volgende nacht bracht ze gewoon meer mannen mee. Ik zat opnieuw vast. Op de ergste nachten werd ik gedwongen om seks te hebben met wel vijf verschillende mannen. Ik zag nooit geld uitgewisseld worden, maar Karen kocht wel altijd nieuwe meubels. Ik wist dat ze dat kocht met mijn huurgeld.”

Op een dag probeerde Joanne te ontsnappen in een onbewaakt moment, maar Karen en Shelley sleurden haar bij haar enkels door het keukenraam terug naar binnen. “Ze sloegen me tot ik snikkend in een plas van mijn eigen bloed op de grond lag. Andere ontsnappingspogingen eindigden net hetzelfde. Toen op een dag de politie aan de deur stond, op zoek naar mij, stuurde ze hen doodleuk weg.”

Eindelijk ontsnapt, maar niet voor lang

Na acht maanden slaagde Joanne er dan toch in te ontsnappen uit het huis van Karen. Ze werd meteen overgeplaatst naar een tehuis acht kilometer van Rotherham, waar ze eerst verbleef. Op een dag vertelde een van de verzorgers daar echter dat er een bericht voor haar was achtergelaten, door haar tante Kaz. “Ik voelde mijn maag zich in de knoop leggen toen ik me realiseerde dat het Karen was. Ze had me gevonden.”

De vrouw had haar telefoonnummer achtergelaten omdat ze verhuisd was, maar Joanne belde haar nooit op. Op een dag stond ze echter gewoon aan de deur van het tehuis. “Het personeel bracht haar met de glimlach naar mijn kamer.”

“Eenmaal mijn slaapkamerdeur achter hen op slot gedaan was, zag ik de gezichten van Ash en zijn vrienden aan het raam verschijnen. Gelukkig had het personeel dat snel gezien en werden ze gevraagd te vertrekken.” Ze bleven Joanne echter opwachten buiten het tehuis en wisten haar zo opnieuw te ontvoeren.

“We reden naar het huis van Karen en voor ik het wist, stond er opnieuw een processie van naar seks hongerende mannen en was ik terug in mijn levende hel.”

Een gelukkig gezin, eindelijk vrij, en dan staat opnieuw de politie voor de deur

Op haar 21e kon Joanne eindelijk voorgoed ontsnappen aan haar agressors. Ze leerde Carl kennen, met wie ze in 2010 haar eerste kind kreeg. “Ik was een jonge vrouw zonder enig idee wat een echte relatie was, tot ik Carl leerde kennen.” Joanne was vastbesloten om haar zoontje Ethan de stabiele jeugd te geven die ze zelf nooit gekend had.

Dat leek echter allemaal weer op de helling te komen toen op een dag de politie aan de deur stond. Ze waren bezig met een zaak tegen Ash, zijn broers en Karen en Shelley. Aangezien Joanne het enige slachtoffer was van al die mensen samen, was zij hun centrale getuige. “Ik had Carl zelfs nooit verteld wat er met me gebeurd was. Ik had het verleden zorgvuldig verdrongen, maar dit was mijn kans op gerechtigheid.”

Drie dagen lang werd de vrouw gevraagd naar de gruwelijkste details van de misdaden van de vijf mensen die terechtstonden voor wat ze haar en anderen hadden aangedaan. Ze kregen samen in totaal 102 jaar gevangenis opgelegd, waarvan 13 jaar voor Karen. Een straf waar Joanne zich tevreden mee kon stellen. “Karen maakte me wijs dat ik veilig was, alleen om me dan nog erger te misbruiken dan iemand ooit gedaan had. Dat is het ultieme verraad voor mij.”