De Belgische ex-voetballer Swat Van der Elst (Anderlecht) ligt in coma in het ziekenhuis van Aalst nadat hij op nieuwjaarsdag een hartstilstand heeft gekregen. De toestand van Van der Elst is kritiek. De 62-jarige Van der Elst maakte deel uit van het legendarische Anderlecht dat in de jaren ‘70 twee keer de Europacup II won. Hij speelde ook 44 interlands voor de Rode Duivels, waaronder de EK-finale tegen West-Duitsland in 1980. Hij is de oudere broer van Leo Van Der Elst.