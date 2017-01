Goede punten voor Mignolet van Engelse pers: “Beste man bij Liverpool”

Simon Mignolet liet gisteravond met Liverpool twee kostbare punten liggen in de titelstrijd, maar de Belgische doelman maakte wel een goede beurt in het 2-2 gelijkspel bij Sunderland. Mignolet pakte uit met een goede tussenkomst op de doorgebroken Jermaine Defoe, de twee tegendoelpunten waren penalty’s waarbij hij kansloos was. “Hij was de beste man bij Liverpool”, klinkt het in The Liverpool Echo.

De lokale krant beloont Mignolet met een acht op tien voor zijn match, meer dan eender welke andere speler. “Hij deed twee vroege reddingen en hield zo Defoe en Rodwell van een doelpunt en deed daarna nog beter toen de eerste alleen op doel was. Tegen de penalty’s was hij kansloos”, klinkt het in de krant, onder het bovenschrift “Mignolet de held”.

“We hadden graag gewonnen, maar jammer genoeg gebeurde dat niet”, reageerde Mignolet op de website van Liverpool. “Toch hadden we de kansen om de zege te pakken. Dat komt hard aan, zeker na de prachtige overwinning tegen Manchester City. We hadden gehoopt op hetzelfde elan verder te gaan tegen Sunderland.”

Chelsea kan acht punten uitlopen

“Vier op zes is nog steeds degelijk, maar natuurlijk hadden we liever gewonnen. Zij vechten om in de Premier League te blijven en scoorden uit twee penalty’s. Ik had wat pech bij de eerste strafschop omdat ik naar de goede hoek dook maar hij de bal zo goed raakte dat ik er niet bij kwam.”

Door het puntenverlies van Liverpool kan Chelsea woensdagavond al acht punten uitlopen op The Reds. “Het is nu nog te vroeg om al naar andere teams te kijken. We moeten gewoon met onszelf bezig zijn, de dingen blijven doen die we goed doen en leren uit de dingen die we beter doen.”