Racing Genk bevestigt recordtransfer Ndidi

Wilfred Ndidi verlaat Racing Genk voor het Engelse Leicester FC. Dat hebben de Limburgers daarnet bekendgemaakt. Het transferbedrag bedraagt 15 miljoen pond, zo’n 17,7 miljoen euro, en kan via bonussen nog oplopen tot 22 miljoen euro.

“Leicester City FC en KRC Genk bereikten een akkoord over de transfer van Wilfred Ndidi”, klinkt het in een persbericht. “De Nigeriaanse middenvelder trekt binnenkort naar zijn nieuwe club in de Premier League. KRC Genk is trots om opnieuw een jong talent te lanceren naar een grote competitie, en bedankt iedereen die dit mee realiseerde. De club bedankt Wilfred voor zijn inzet en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière.”

Genk drong nog een poos aan voor een huurovereenkomst, die mogelijk zou maken dat Ndidi het seizoen vol maakte in Limburg. Maar het was al langer duidelijk dat Leicester op die vraag niet wou ingaan.

Ook Wolfsburg had interesse

Wilfred Ndidi, intussen ook international, is bezig aan een blitzcarrière. Hij arriveerde nog geen twee jaar geleden bij RC Genk, dat hem ontdekte bij Nath Boys FC, een Nigeriaanse opleidingsclub. Ndidi is van opleiding een verdediger, maar ontpopte zich onder Peter Maes tot een indrukwekkende stofzuiger voor de defensie.

Leicester City was niet de enige geïnteresseerde internationale topclub. Ook VFL Wolfsburg drong lang aan, maar Ndidi verkoos zelf de Premier League boven de Bundesliga.