UFO-meldpunt kon drie meldingen niet verklaren, vrouw zorgt voor merkwaardigste waarneming van 2016

Het aantal UFO-meldingen is in 2016 bijna gehalveerd in vergelijking met het vorige jaar. Er werden vorig jaar 143 meldingen genoteerd. Dat is een daling van 89 waarnemingen in vergelijking met 2015, toen nog 232 meldingen binnenkwamen. Dat staat te lezen in het 52-bladzijden tellende jaarverslag 2016 van het ‘Belgisch UFO-meldpunt’.

Uit het verslag kan opgemaakt worden dat de meeste meldingen binnenlopen in de maand januari. “Vermoedelijk is de media-aandacht die gegenereerd werd door de publicatie van het vorige jaarverslag, hier verantwoordelijk voor”, zo stipt het verslag aan. Ook in de zomermaanden juli en augustus werden meer UFO’s waargenomen, “wellicht door het mooie weer in die maanden”.

Foto: Belgisch UFO-meldpunt

Foto: Belgisch UFO-meldpunt

De 143 waarnemingen, het laagste aantal sinds 2008, van het UFO-Meldpunt zijn waarnemingen in Vlaanderen, want daarnaast is er nog een ander centrum, het Comité Belge pour l’Etude des Phénomènes Spatiaux (COBEPS), dat meldingen in Franstalig België registreert. Zij noteerden 74 meldingen voor 2016 (in 2015 waren dat er 93). Wat de 143 Vlaamse meldingen betreft, kwamen de meeste uit de provincies Oost-Vlaanderen (33) en Antwerpen (30). De stad Antwerpen leidt de dans met 7 meldingen.

Nieuwe methode

De aanzienlijke daling van het aantal meldingen uit Vlaanderen is naar alle waarschijnlijkheid voor een deel veroorzaakt door het feit dat het UFO-meldpunt sinds februari 2016 een nieuwe werkmethodiek hanteert. Aan de waarnemer wordt voortaan gevraagd om bij voorkeur enkel nog verschijnselen te melden waarvan de waarschijnlijke verklaring niet terug te vinden is op de internetpagina “verklaringen” van het meldpunt.

Waarnemingen krijgen de status van “hoge vreemdheid” toebedeeld, wanneer ze aan bepaalde criteria voldoen. Hoewel de getuigen aangespoord werden om hun meldingen zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven, kreeg het grootste deel (51 meldingen) van de binnengekomen waarnemingen “gegevens onvoldoende” als evaluatie. Deze meldingen bevatten voor het meldpunt te weinig bruikbare gegevens om een eventuele verklaring te kunnen geven of een verder onderzoek te starten.

Bij de verklaringen voor de beschreven en vaak ook gefotografeerde of gefilmde “niet geïdentificeerde vliegende voorwerpen” noemt het Belgisch UFO-meldpunt in zijn jaarverslag onder meer “meteoren of ruimteschroot, ballonnen, satellieten (inclusief ISS), vliegtuigen en helikopters, vogels en drones”. Het laat zich aanzien dat vooral laatstgenoemde verklaringsgrond de komende jaren nog in aantal zal toenemen.

Foto: Belgisch UFO-meldpunt

“Niet verklaard”

Wie bovenstaande grafiek goed bekeken heeft, ziet dat er drie UFO-meldingen het label “niet verklaard” kregen. Het meldpunt vond het noodzakelijk om twee van die meldingen onder de loep te nemen.

25 januari - Wachtebeke: “Een schijf met bovenaan een uitsteeksel”

Foto: Belgisch UFO-meldpunt

Het meldpunt ging eerst uit van de “meest voor de hand liggende verklaring voor deze waarneming”: een drone. Daarna rees er echter twijfel. “Drones zijn in de omgeving van de waarnemingsplaats verboden”. En: “De grootte van het object op de ontvangen schets is veel te groot voor een drone”.

De omstandigheden van de waarnemingen waren allesbehalve ideaal. De melder reed namelijk met de wagen. Toch stelt het meldpunt vast dat “een foute inschatting onwaarschijnlijk is aangezien de waarneemster het object vanuit verschillende hoeken zowel voor als achter een bomenrij waarnam”. Het is ook onwaarschijnlijk dat één of meerdere helder verlichte landbouwvoertuigen verantwoordelijk waren voor het verschijnsel.

En dus is de conclusie: “De korte waarnemingsduur, de duisternis en het feit dat de getuige zich in een rijdend voertuig bevond, zijn er de oorzaak van dat er geen gedetailleerdere beschrijving van het object kon worden gegeven. Tevens wordt de waarneming van Mevr. E. D. D. niet bevestigd door andere onafhankelijke getuigenissen. Evaluatie: niet verklaard”.

27 juni - Lembeke: “Voorwerp met twee felle lichten en knipperlichtjes”

Foto: Belgisch UFO-meldpunt

Het meldpunt wijst deze keer de melder op de aanwezigheid van een Boeing 737 komende van Oostende op 3km hoogte en op weg om te landen in Zaventem. “Er was aanvankelijk weinig twijfel dat deze Boeing het object was geweest dat de melder die nacht had waargenomen.”

De getuige leverde echter bijkomend ‘bewijsmateriaal’ aan en kon niet geloven dat hij slechts een vliegtuig had gezien. “De aangeleverde extra details sluiten de vliegtuighypothese niet uit, gezien de gekende moeilijkheid om in het donker vormen en vooral afstanden juist te kunnen beoordelen”, aldus het meldpunt.

En dus wordt er geconcludeerd: “Er waren geen andere getuigen van deze gebeurtenis, zodat het niet goed mogelijk is om uit de beschikbare informatie een overtuigende conclusie te trekken. Evaluatie: niet verklaard, mogelijk vliegtuig”.

“Twee vreemde wezens”

De meest merkwaardige melding kwam echter van een vrouw uit Zoutleeuw. Op 23 mei zag ze naar eigen zeggen “twee vreemde wezens”. Ze beschreef haar waarneming in een gedetailleerde mail:

Foto: Belgisch UFO-meldpunt

Foto: Belgisch UFO-meldpunt

Het meldpunt vond vrij snel een verklaring. “Deze bijzondere vorm van zinsbegoocheling die optreedt net voor het ontwaken, staat in de klinische psychologie bekend als een hypnopompische hallucinatie. Precies omdat deze ‘dromen’ zich afspelen in een half wakkere toestand zijn de beelden bijzonder levendig. In de UFO-literatuur worden deze slaapkamerverschijningen vaak aangeduid als bedroom invaders”.

Het is nu afwachten wat 2017 zal brengen op het vlak van UFO-waarnemingen...