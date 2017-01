Bayern-assistent volgt Bob Bradley op bij Swansea

De Brit Paul Clement is de opvolger van de ontslagen Amerikaan Bob Bradley bij Swansea City, de rode lantaarn in de Premier League. Dat maakte Swansea City dinsdag bekend.

De Brit komt over van de Duitse Rekordmeister Bayern München, waar hij als assistent van Carlo Ancelotti werkte. De voorbije jaren was hij de vaste assistent van Ancelotti bij tal van Europese topclubs. Clement tekende in Wales een contract voor 2,5 jaar. Met Hermann Gerland stelde Bayern dinsdag al een opvolger voor Clement aan.