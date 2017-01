Charleroi-Anderlecht doet Keniaan naast 1,37 miljoen euro grijpen

Grote vloek ten huize Geoffrey Kiptanui Chepchilat in Kenia toen Anderlecht op tweede kerstdag met 0-2 ging winnen bij Charleroi. De theeplukker had bij een lokaal gokkantoor een gokje geplaatst op zeventien wedstrijden, waarvan hij er zowaar al zestien correct gepronostikeerd had. Een overwinning van Charleroi tegen Anderlecht zou hem de jackpot van maar liefst 1,37 miljoen euro opleveren. Niet dus. Chepchilat mocht wel nog naar huis met zo’n 195.296 euro, voor de man die het dagelijks met drie euro aan loon moest stellen nog steeds een waanzinnige bom geld.