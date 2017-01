Waarom Dembélé en Vertonghen vanavond een eitje te pellen hebben met Hazard

Vandaag supportert even heel Engeland voor Tottenham, tenminste alle niet-Chelseafans. Reden: alleen door een zege van Tottenham blijft de competitie nog een beetje spannend. Nadat Chelsea de Spurs vorig seizoen de titel ontnamen in een rechtstreeks duel, kunnen Jan Vertonghen en co. nu revanche nemen. “De rivaliteit met Chelsea is even groot als die met Arsenal”, zegt Jan Vertonghen.