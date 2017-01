Deschacht mag niet vertrekken bij Anderlecht

Anderlecht vertrekt morgen op stage naar La Manga en dat zal met Olivier ­Deschacht zijn. Het RSCA-bestuur sprak de wens uit dat de 35-jarige verdediger blijft en dat ge­niet ook de voorkeur van de speler. Zulte Waregem mag hem dus van het verlanglijstje schrappen.

In de laatste competitiematch tegen Charleroi zat ­Deschacht opnieuw op de bank bij paars-wit. Dat was een eerste teken van de toenadering tussen hem en trainer René Weiler. Op de inzet van de veteraan kon de coach nooit iets aanmerken en het was zeker niet zo dat toen Deschacht even uit de A-kern was gezet er geen info meer uit de kleedkamer lekte. Bovendien ziet Anderlecht zijn sterkhouder Kara Mbodj naar de Afrika Cup vertrekken en kan het Deschacht als back-up gebruiken.

Daarom liet het bestuur, dat altijd al openstond voor bemiddeling tussen coach en speler, ­ondertussen blijken dat zij liefst hebben dat Deschacht zijn carrière afsluit bij Anderlecht. Zulte Waregem informeerde via makelaars en RSCA plakte een prijs op zijn hoofd, maar nu ­mogen ze in Waregem ­Deschacht uit hun hoofd zetten.

Sowieso is de relatie tussen beide clubs niet al te best en Deschacht heeft zelf ook altijd aangegeven dat hij het emotioneel moeilijk zou hebben om nog een ander shirt aan te trekken. Essevee werd misschien heel even overwogen, maar als ­Weiler het hem gunt, verkiezen alle partijen een respectvol afscheid bij paars-wit. Het contract van Deschacht loopt nog tot juni.