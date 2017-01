Luciano D’Onofrio en papa Witsel vangen gigantisch bedrag dankzij China-deal

Axel Witsel is officieel een speler van Tianjin Quanjian. Zenit Sint-Petersburg bevestigde zijn vertrek naar de Chinese club en Witsel nam afscheid via zijn website. “Ik ben fier dat ik kan vertrekken met vier prijzen (één titel, één beker, twee Supercups, nvdr.). Ik kijk ernaar uit om mijn avontuur in Tianjin te beginnen.”

De Rode Duivel strijkt de komende drie jaar zo’n 54 miljoen euro op. Normaal had hij ook recht op zo’n 15 miljoen aan tekengeld, maar dat stond hij af aan zijn vader Thierry en makelaar Luciano D’Onofrio, die mee de transfer mogelijk maakten. Het bedrag werd gesplitst in 5 en 10 miljoen euro, al is het niet duidelijk wie het grootste deel krijgt.