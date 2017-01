Ook SP.A’er Hans Bonte haalt nu uit naar “wereldvreemde” rechters

Ook Hans Bonte (SP.A) vindt een deel van de magistratuur wereldvreemd. Nochtans steigerde zijn partij toen N-VA dat vorige maand verkondigde. Bonte: “We zagen een jongen voor onze ogen radicaliseren. De signalen waren er. Maar de jeugdrechter bougeerde niet.”

Ik heb het over jeugdrechters die níets doen als een prille tiener met een ISIS-vlag zwaait, begint te stelen en zichtbaar afglijdt Hans Bonte

“Noem één terrorist die nog niet gekend was bij politie en justitie vóór hij een aanslag pleegde.” De Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (SP.A) maakt zich sterk dat weinigen hem een antwoord kunnen geven. “Allemaal zijn ze gekend, meestal al van heel jong. Ik spreek van 11, 12 jaar. Van drugs gaat het naar diefstallen, georganiseerde misdaad, soms banditisme, en vervolgens radicaliseren ze. Maar het probleem is dat zelfs als alle knipperlichten aanspringen, de remediëring achterwege blijft. Ook vandaag nog.”

Moeten jonge boefjes strenger gestraft worden? Nee, vindt Bonte, maar ze moeten wel de aandacht krijgen die ­nodig is. “Helaas stel ik keer op keer vast dat jeugdhulpverleners en jeugdrechters voorbijgaan aan de risico’s die een kwetsbare groep jongeren uit ­migrantengezinnen in zich draagt.”

ISIS-vlag in de klas

Hij geeft het voorbeeld van een prille tiener uit Vilvoorde, wiens oudere broer al op de OCAD-lijst stond, toen hij met een ISIS-vlag zwaaide in de klas. “We zagen hem voor onze ogen radicaliseren. Hij stopte met school, begon met drugs, diefstallen. De signalen waren er. Maar de jeugdrechter bougeerde niet. Hij sloot zijn ogen voor het radicaliseringsproces in plaats van de jongen te laten begeleiden. Ik kan nog voorbeelden geven. Vaak zijn het de Franstalige rechters van de Brusselse rechtbank – iedereen weet dat het bij hen wat langer duurt en zij de jongeren makkelijker laten gaan. Dat is moedwillig een vorm van straffeloosheid creëren. Wel, ik vind dat stuitend. Zulke rechters zijn in mijn ogen wereldvreemd.”

Bontes uitspraak is opvallend, want een maand geleden gebruikte N-VA datzelfde woord voor (een deel van) de ­magistratuur, naar aanleiding van de visumrel. De partij kreeg toen bakken kritiek over zich heen, ook van SP.A.

Bonte en Bart De Wever, één front? “In de strijd tegen radicalisering zeker wel. Maar wat de uitspraak van N-VA in de visumrel betreft, vind ik de aantijging niet op haar plaats. Zij zijn vooral bezig met profilering. Ik probeer problemen duidelijk te benoemen om te komen tot oplossingen.”