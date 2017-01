De meest controversiële belastingcontroleur van het land wordt buitenspel gezet

Karel Anthonissen, de gewestelijk di­recteur van de Gentse BBI, wordt in de komende weken definitief aan de kant geschoven. “Ze hebben van mijn functie een lege doos gemaakt”, klaagt Anthonissen zelf. Nochtans zijn hem alternatieven voorgelegd, maar die heeft hij geweigerd.

Karel Anthonissen de ‘enfant terrible’ van de Bijzondere ­Belastinginspectie, lijkt zijn ­jarenlange strijd tegen de hiërarchie van de FOD Financiën definitief verloren te hebben. Boven hem wordt namelijk een nieuwe ‘adviseur-generaal’ ­geplaatst. En via een reeks wetswijzigingen zijn alle hui­dige bevoegdheden van Anthonissen naar die nieuwe graad verhuisd.

De man die hem gaat vervangen is een 37-jarige ambtenaar. Die benoeming is midden december ondertekend, zegt woordvoerder Francis Adyns van de FOD Financiën. Enkel de startdatum van de nieuwe adviseur is nog niet bepaald.

­Anthonissen veroorzaakte al verschillende relletjes. (zie onderaan)

“Eerst hebben ze mij proberen te schorsen, in de hoop dat ik niet meer terug zou komen”, zegt Anthonissen. “Maar via de rechtbank raakte ik toch terug op post. Maar ondertussen hadden ze die sollicitatie­procedure al ingezet.”

Anthonissen had overigens ook zelf kunnen deelnemen, maar heeft dat niet willen doen. “Waarom zou ik mij ­kandidaat moeten stellen voor een job die lager is dan de mijne? Nu ben ik directeur: dat is toch hoger dan een adviseur-generaal? Mijn huidige job kunnen ze niet ­zomaar wegnemen.”

Andere voorstellen geweigerd

Volgens bronnen binnen Financiën gaat dat nochtans wel gebeuren. Anthonissen heeft een reeks voorstellen gekregen voor alternatieve jobs, maar weigerde die.

“Ze hebben voorgesteld dat ik in het buitenland zou gaan ­bestuderen hoe fraude­­ be­- s­treden wordt. Dat ik een ­rapport zou schrijven over hoe de samenwerking met het ­gerecht verbeterd kan worden. Of dat ik die coördinatie op mij nam”, zegt hij. “Ik zie dat niet zitten. Ze hadden mij ­gewoon mijn ­bevoegdheden kunnen ­laten houden.”

Volgens de belastingdiensten heeft heel de kwestie niet ­specifiek met Anthonissen te maken: er zijn nieuwe functie­titels toegekend die parallel ­lopen met die van andere ­fe­derale diensten. Maar ­Anthonissen ziet er enkel en alleen een manier in om hem aan de kant te schuiven. “Ik ben de enige overblijvende ­gewestelijk directeur bij de BBI. Ze hadden dit gerust anders kunnen oplossen.”

Anthonissen is 62 jaar en zou ook met pensioen kunnen gaan. Maar dat weigert hij. Meer nog. “Ik hoop tot mijn 67 in dienst te kunnen blijven.” Maar de kans dat de belastingtop hem vraagt om aan te blijven, lijkt wel heel klein.

Wat verwijt men Anthonissen?