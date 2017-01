Terwijl energiefactuur stijgt, geeft Vlaanderen klimaatgeld cadeau aan vervuilende bedrijven

Een reeks multinationals krijgt van Vlaanderen een subsidie om daarmee de sancties te betalen die Europa hen oplegt omdat ze zo vervuilend zijn. “Een pervers systeem”, klaagt Vlaams Parlementslid Johan Danen (Groen) aan. “Want ze gebruiken hiervoor geld uit het Klimaatfonds.”

“Een reeks multinationals krijgt van Vlaanderen miljoenen cadeau als compensatie voor hun hoge energiefactuur.” Dat klaagt Vlaams Parlementslid Johan ­Danen (Groen) aan. “Het geld komt uit het Klimaatfonds, en dat moet dienen voor klimaatprojecten”, zegt hij. Toen Danen de cijfers opvroeg bij klimaat­minister Joke Schauvliege (CD&V) merkte hij echter op dat de subsidie vaak naar zwaar ­vervuilende bedrijven gaat.

Onfair, aldus Danen, want gezinnen zien hun stroomfactuur ­almaar stijgen om de vergroening van de stroom mee te betalen, maar multinationals, die veel meer elektriciteit verbruiken, betalen daar niet aan mee. Zij moeten bijvoorbeeld weinig of geen Turteltaks betalen, en ontsnappen ook aan de recent verhoogde distributiekosten.

Aan Europa moeten de multinationals wél een sanctie betalen voor hun energieverbruik, via de zogenaamde emissierechten. ­Europa stort de opbrengst van die emissierechten terug naar de lidstaten, waar het in hun Klimaatfonds belandt. Maar Vlaanderen gebruikt twee vijfden van haar Klimaatfonds net om die multinationals te compenseren voor de emissierechten die ze aan Europa moeten betalen.

Vermijden dat bedrijven verhuizen

Klimaatminister Schauvliege verdedigt het systeem. “Onze buurlanden doen dit ook. Wij willen zo vermijden dat die ­bedrijven door de hoge emissierechten op hun stroomfactuur naar ergens buiten de Europese Unie verhuizen, waar ze aan minder controles onderworpen worden en zo nog veel meer ­bijdragen aan de opwarming van het klimaat”, zegt woordvoerder Jan Pauwels.

Maar Danen vindt het misbruik van klimaatgeld. “Klimaatgeld moet naar projecten gaan die een CO 2 -besparing opleveren. Denk aan het beter isoleren van scholen of het plaatsen van zonne­panelen. Dit klimaatgeld levert niet eens een vermindering van de uitstoot op bij de bedrijven.”

ArcelorMittal is koploper in de klimaatsteun: het staalbedrijf krijgt voor zijn Gentse vestiging meer dan vijf miljoen euro uit het Klimaatfonds. “Wij moeten concurreren tegen Chinees staal waarvoor geen emissierechten betaald worden”, verdedigt woordvoerder Jan Cornelis. “Wij doen er bovendien van alles aan om onze uitstoot almaar te verminderen. Zo nemen we tegen eind januari acht windmolens in gebruik.”