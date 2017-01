Walibi overweegt klacht na stiekeme opnames pornofilm

De pretparkgroep achter de Walibi-parken probeert een opmerkelijk filmpje op de pornowebsite www.vurigvlaanderen.be van het internet te halen. Daarin bezoekt een koppel Walibi Holland, waarbij de twee meer oog hebben voor elkaars attracties, dan die van het pretpark. “Volstrekt ongepast én verboden”, beklemtoont het park,

“We bekijken op dit ­moment alle juridische opties, kwestie van het imago van ons park te beschermen”, klonk het gisteravond boos bij Walibi Holland, een pretpark op een uurtje rijden van Amsterdam.

Dat ontdekte gisteren dat het pretpark op de website www.vurigvlaanderen.be te zien was, in een stiekem gefilmd, ­weinig zedig filmpje. Wat er te zien is? Ivy en Rolf die in het pretpark “hoogtepunt na hoogtepunt” beleven, aldus de website zelf, gaande van blote borsten in de Crazy River, tot een vrijpartij in het reuzenrad.

Houten achtbaan

“We vinden dit totaal ongepast”, beklemtoont de woordvoerster van het park. Walibi nam ­gisteren contact op met de beheerders van de website, met de uitdrukkelijke vraag het filmpje van de website te halen. Desnoods trekt Walibi naar de rechtbank. Maar dat dreigement had tot gisteravond laat weinig succes.

“Het verrichten van dit soort activiteiten in een attractiepark, en het vastleggen en verspreiden ervan, is volstrekt ongepast en verboden”, aldus nog Walibi Holland. “De acties van deze personen brengen daarbij ook nog eens de veiligheid van henzelf en anderen in gevaar.” Het duo wist hun avonturen op onder andere de houten achtbaan Robin Hood ongemerkt te filmen tijdens de openingsuren van het park. En ze trekken zich daarbij weinig aan van de veiligheidsvoorschriften die op de verschillende attracties gelden.

Het 28 minuten durende filmpje is vermoedelijk rond de periode van Halloween gedraaid, eind oktober, begin november. “Niemand van het personeel is toen iets opgevallen. We hebben ook geen klachten ontvangen van bezoekers.” Er komt overigens geen enkele omstaander in beeld.

De eigenaars achter ­vurigvlaanderen.be,­ een bedrijf met zetel in ­Nederland, wilden geen commentaar kwijt bij hun filmpje.