CLUBNIEUWS. Eerste wintertransfer voor Anderlecht, Butelle blijft eerste doelman

Onze eersteklassers vertrekken stilaan op winterstage naar het zonnige zuiden. Hoe hen dat vergaat kan je vanaf morgen lezen in onze uitgebreide stagedagboeken per club, maar de transfernieuwtjes uit de Jupiler Pro League blijven we verzamelen in ons dagelijkse clubnieuws.

Anderlecht. Ghanees toptalent Dauda op komst

Anderlecht heeft zijn eerste wintertransfer beet. De 18-jarige flankaanvaller Dauda Mohammed komt voor zo’n 400.000 euro over van de Ghanese topclub Asante Kotoko en tekende voor vijf jaar. Hij begint bij de U21, maar wordt beschouwd als een groot talent.

Deze krant meldde begin september al dat die deal rond was, maar de transferdeadline verhinderde toen de officialisering. Linksbuiten of schaduwspits Dauda was vorig jaar bij de beste spelers in Ghana en kwam ook al uit voor de nationale ploeg. In oktober werd hij al medisch getest en maandag landde hij om mee te trainen met de Anderlecht-beloften. Zo troefde RSCA onder meer Frankfurt af en strikte het na Acheampong en Sowah opnieuw een Ghanees talent. Het is niet uitgesloten dat Dauda straks al eens meedoet met de A-ploeg, maar coach René Weiler wil ook nog een ervaren spits.



Daarom vertrekt de nieuwkomer morgen ook niet mee op winterstage. Van de U21 kreeg er maar één speler een uitnodiging van Weiler: Hannes Delcroix (17). De centrale verdediger is één van de meest veelbelovende beloften bij RSCA. Niet dat hij een imposant lijf heeft – 1m85, maar behoorlijk mager – maar hij compenseert dat met een goeie detente en een

verfijnde techniek en hij is toch een kuitenbijter.

CLUB BRUGGE. Horvath voorlopig tweede doelman



Club Brugge heeft zijn eerste wintertransfer officieel aangekondigd. Ethan Horvath (21), de Amerikaanse doelman wiens komst al even was aangekondigd, tekende gisteren voor 4,5 jaar. Hij moet de concurrentie aangaan met Ludovic Butelle, die na de winterstop wel zeker als nummer één begint in het Brugse doel. Club Brugge betaalt volgens Noorse media minder dan één miljoen euro voor de doelman.

Bij Club klinkt het wel dat Butelle nummer één blijft en dat Horvath zich in eerste instantie moet schikken in een rol als doublure. Bruzzese zakt daarmee een plaatsje in de hiërarchie, al geniet hij interesse van meerdere teams en vertrekt hij nog zeker deze wintermercato. Sint-Truiden is het meest concreet, al is er nog geen sprake van een akkoord.

Club hoopt naast Horvath weldra ook de Colombiaanse rechtsachter Helibelton Palacios en zijn landgenoot centraal achterin German Mera van Deportivo Cali voor te stellen. Die laatste zou wel pas volgende zomer naar Brugge afzakken. De twee reisden afgelopen nacht richting Brugge en leggen eerstdaags hun medische tests af.

STANDARD. Zoon Wilmots mogelijk mee op stage

Reno Wilmots (19), de zoon van ex-bondscoach Marc Wilmots, trekt zaterdag wellicht mee met Standard op stage naar Cala de Mijas, dicht bij Marbella. Trainer Aleksandar Jankovic gebruikt het oefenkamp om meerdere jongeren aan het werk te zien. Ook Jérôme Deom (17), Fadel Gobitaka (18), Arnaud Bodart (18), Ibrahima Bah (17) en de amper 15-jarige Anaxis Dinsifwa zouden mee mogen.

Darwin Andrade is tot het einde van het reguliere seizoen geschorst en gaat daardoor niet mee naar Spanje. Net als de huurlingen Wallyson Mallmann, Farès Bahlouli en Elderson Echiéjilé, die de voorbije maanden niet konden overtuigen. Hun huurcontracten worden opgezegd.

ZULTE WAREGEM. Allicht geen Linssen

De spelers van Zulte Waregem genieten vandaag van hun laatste vakantiedag. Morgen worden ze om halftien op de club verwacht voor de eerste training van het nieuwe jaar. Het is nog niet duidelijk wie van de partij zal zijn. Sebastiaan Brebels traint al een week mee met Cercle Bruggewaar hij zaterdag debuteert tegen Tubeke. Voor de aan Moeskroen verhuurde Karim Essikal is ook een oplossing gevonden bij Cercle. De verdedigende middenvelder wordt net als Brebels zes maanden verhuurd. Het lot van Oulare en Vetokele is nog onduidelijk en komt morgen aan bod in een gesprek tussen Francky Dury en CEO Eddy Cordier. Dan wordt beslist wie vrijdag wel of niet meegaat op stage naar Spanje.

De jongeren De Smet en Zaidi vliegen vrijdag in principe mee naar het stageoord. Cordier bevestigde gisteren de komst van een creatieve flankspeler. Volgens hem gaat het evenwel niet om de eerder genoemde Groningen-speler Bryan Linssen.

WAASLAND-BEVEREN. Op zoek naar linksvoetige flankaanvaller

Waasland-Beveren hervat vandaag om 10.30 uur zijn trainingen met twee afwezigen. Aanwinst Cherif Ndiaye is nog niet in het land. Als alles goed gaat, stapt de 20-jarige Senegalese aanvaller vandaag op het vliegtuig en sluit hij overmorgen aan bij de groep.

Tweede afwezige Nicolas Orye wordt een half jaar uitgeleend aan Lommel. Voor de rest wil Waasland-Beveren geen spelers meer laten vertrekken. Na het aantrekken van Ndiaye wordt er nog gezocht naar aanvallende versterking: een flankaanvaller, bij voorkeur linksvoetig.