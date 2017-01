Familiekiekjes van Kate Middelton zijn zo goed dat ze erelid is geworden van fotografiegezelschap

Kate Middleton (34, foto), de vrouw van de Britse prins William, heeft een levenslang erelidmaatschap gekregen van the Royal Photographic Society, een gezelschap dat fotografen steunt, “ongeacht kennis, materiaal of ervaring”. Maar wel met “talent en enthousiasme”, in Kate haar geval. De hertogin van Cambridge reageerde gepast Brits op de erkenning, door “very pleased (heel blij, nvdr.)” te zijn.