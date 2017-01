Kim Kardashian maakt met bijzondere foto rentree op sociale media

Bijna drie maanden lang gaf Kim Kardashian geen kik op sociale media, maar ze is terug van weggeweest. Op Twitter en Instagram deelde ze onder andere een foto van haar gezin, meteen een sneer richting alle geruchten over huwelijksproblemen tussen haar en Kanye West.

Kim Kardashian is terug en hoe. Met een bericht aan al haar fans op Twitter en een familiekiekje op Instagram werd meteen weer de toon gezet. De realityster bleef drie maanden in de luwte en weg van sociale media nadat ze in Parijs het slachtoffer was geworden van een brutale overval.

Dat haar man Kanye West vervolgens onlangs nog een zenuwinzinking kreeg, maakt dat het voor het koppel allesbehalve makkelijke tijden waren. Maar de rust lijkt teruggekeerd en het gezin hangt nog steeds aan elkaar. Om dat te bewijzen, deelde ze naast de foto ook nog enkele homevideo's.

Haha ???? I missed you guys! https://t.co/RK4ITjFYvF — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 4 januari 2017