Lena Dunham prijkt trots op magazinecover met cellulitis

Samen met de drie andere hoofdpersonages uit de tv-serie 'Girls' prijkt Lena Dunham ongefotoshopt op de cover van het magazine Glamour. Dat de actrice en regisseuse daarop met cellulitis te zien is, noemt ze niets minder dan een triomf omdat ze al jarenlang wordt gepest voor haar uiterlijk.

Dat Lena Dunham op de cover van een bekend magazine staat en daarbij zonder schaamte haar cellulitis toont, beschouwt ze zelf als een overwinning op alle pesters en haters waar ze de voorbije jaren mee af te rekenen kreeg. In een post op Instagram doet ze uit de doeken waarom die ongefotoshopte foto voor haar net zo belangrijk is.

"Tijdens mijn tienerjaren zag ik er nogal raar uit. Ik had een dikke buik, konijnentanden en x-benen. Ik deed me voor als iemand die veel zelfvertrouwen had, maar was stiekem geschokt en gekwetst door de nonchalante commentaren en vijandigheid die me te beurt vielen. Ik haatte niet hoe ik er uitzag, wel de cultuur die me vertelde mezelf te haten", vertelt ze over hoe ze tijdens haar jeugd flink gepest werd.

En toen moesten haar leven als publieke figuur en de daarmee gepaard gaande commentaren op sociale media nog beginnen. "Er doken plots legioenen haters op die de pesters op school met hun geweldadige dreigingen deden verbleken en hun misselijk makende verwensingen deden me medelijden hebben met tienermeisjes die mijn berichten volgen. Wel, vandaag staat dit lichaam op de cover van een magazine dat miljoenen vrouwen zullen lezen, zonder Photoshop en met het imperfecte beeld van mijn dij. Er is voor ons allemaal - ongeacht je gewicht, kleur of genderidentiteit - een plaats in de populaire cultuur weggelegd om als mooi erkend te worden. In 2017 laten we ons niet meer bang maken door die wreedaardige blogs of gezichtsloze kelderplanten. Bedankt aan alle vrouwen in Hollywood die de weg gebaand hebben voor de normalisering van het vrouwelijk lichaam en bedankt Glamour om me met mijn cellulitis in de spotlight te zetten."