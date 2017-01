Eén jaar Zinédine Zidane: straffe cijfers en een nog straffere konijnenpoot

Eén jaar geleden nam de Fransman Zinédine Zidane het roer van Real Madrid over van Rafael Benitez. Precies 366 dagen later pronkt de Koninklijke met een nieuwe Champions League-trofee, een nieuw clubrecord, enkele straffe cijfers...en een stevige geluksbrenger in de drie finales die het speelde.

Laten we beginnen met de cijfers van Real onder Zidane: 150 doelpunten in 2016, dat zijn er 2,8 per match. Liefst 42 daarvan kwamen van ene Cristiano Ronaldo. Veertig maal won de Koninklijke, elf keer speelde ze gelijk en amper twee maal ging ze onderuit. Daarnaast werd een nieuw clubrecord scherpgezet -later meer- en mocht de materiaalmeester drie nieuwe trofeëen in de prijzenkast zetten. Om het straffe daarvan te illustreren: Zidane veroverde tot nu toe als coach meer prijzen (3) dan hij matchen verloor (2).

Kritiek op spel

Het lijkt een succesverhaal zonder weerga, maar toch is de kritiek op Zidane nooit ver weg. Ja, Real Madrid wint wel, maar het spel is steriel en staat niet op het niveau van het verzamelde talent. Denk maar even terug aan de ronduit saaie Clasico van begin december. Het zal de Fransman worst wezen: hij focust zich op zijn poulains en trekt zich van de kritiek weinig aan.

De Fransman mag zich ook op de borst kloppen: toen hij op 4 januari 2016 officieel coach van Real Madrid werd, trof hij een puinhoop aan. Coach Rafa Benitez was nog maar sinds het begin van het seizoen aan de slag, maar liet een hopeloos verdeelde kleedkamer na. Enter clublegende Zinédine Zidane, tot dan coach van de beloften van Real.

“Alles is mogelijk”

De eerste woorden van Zidane aan Ronaldo, Bale en co? “Wanneer je het shirt van Real Madrid draagt, is alles mogelijk. We zijn hier om prijzen te pakken.” Duizenden supporters juichen de Gouden Bal van 1998 toe wanneer die zijn eerste training leidt en vijf dagen na zijn aanstelling veegt Real Deportivo van de mat: 5-0, dankzij onder meer drie doelpunten van Gareth Bale.

Objectief één haalt Zidane niet: bij zijn aankomst staat de Koninklijke vier punten achter leider Atletico Madrid en twee achter Barcelona -dat nog een match tegoed heeft. Aan het einde van de rit wordt wordt Real tweede, op amper één punt van kampioen Barcelona. Eén nederlaag lijdt hij in de Primera Division: op 27 februari is stadsgenoot Atletico in Bernabeu te sterk (0-1).

Ondanks Carrasco

Objectief twee wordt wel een succes: de Champions League. Soms met hangen en wurgen, want in de kwartfinales moeten de Madrilenen er alles aan doen om een 2-0 nederlaag op het veld van Wolfsburg thuis uit te wissen: wie anders dan Ronaldo maakt er drie tegen de Duitsers (3-0). Ook tegen Manchester City heeft Real geen overschot -een Engels eigen doelpunt volstaat. Ook de finale staat bol van de spanning: Sergio Ramos scoort wel de 1-0, maar onze landgenoot Yannick Carrasco knalt stadsgenoot Atletico tien minuten later op gelijke hoogte. Strafschoppen, en wie anders dan Cristiano Ronaldo maakt het karwei af?

Nieuwe finales, nieuwe verlengingen

Na de Champions League volgen nog twee trofeeën: de Europese Supercup (tegen Sevilla...na verlengingen 3-2) en het WK voor Clubs (tegen de Kashima Antlers...na alweer verlengingen 4-2).

Intussen wordt nog een clubrecord uit 1988-1989 scherpgesteld: sinds de nederlaag tegen Wolfsburg verloren de Madrilenen niet meer. Dat zijn 37 wedstrijden zonder nederlaag...en de reeks is nog steeds bezig. Het nieuwe doel: Barcelona van de troon stoten, dat vorig seizoen in de Primera Division aan 39 ongeslagen partijen op rij raakte. Niet slecht voor steriele ploeg met een konijnenpoot.

