De nieuwe Aylan: peuter sterft terwijl familie wegvlucht van ‘genocide waar nog niemand van gehoord heeft’

Het levenloze lichaam van een peuter, met zijn gezicht naar beneden in de modder, natte kleertjes.

De omschrijving van dit beeld doet denken aan Aylan Kurdi, de kleine Syrische vluchteling die om het leven kwam op zee en in september 2015 aanspoelde op een strand in Turkije. Het beeld van de kleine jongen in rood t-shirt die stierf terwijl hij samen met zijn familie de burgeroorlog in zijn thuisland probeerde te ontvluchten, ging de wereld rond.

Aylan Kudri Foto: EPA

De jongen op de nieuwe foto heeft geen rood t-shirt aan, maar een geel. Maar verder zijn de twee foto’s pijnlijk gelijkend. Net als Aylan stierf deze jongen in de zoektocht naar een beter leven. Zijn naam is Mohammed Shohayet. De 16 maanden oude peuter behoort tot de Rohingya-bevolking. Dat is een volk dat leeft in het westelijke gedeelte van Myanmar, in de staat Rakhine, maar daar niet welkom is. Er zijn steeds meer berichten dat er een genocide aan de gang is tegen de Rohingya, maar het volk lijkt nergens welkom, en er worden geen maatregelen tegen getroffen.

Ze proberen weg te vluchten, onder andere naar Bangladesh. Dat is ook wat de familie van Mohammed wilde doen. Ze verlieten hun huis en thuis om aan het geweld in Myanmar te ontsnappen. Maar dat is mislukt. Onderweg is Mohammed verdronken, net als zijn moeder, nonkel en broertje van drie jaar oud.

Vluchtelingenkamp Foto: AP

Meest onderdrukte minderheid ter wereld

De conflicten waarvan de families van Aylan en Mohammed wegvluchten, zijn anders. Maar het uitgangspunt is hetzelfde: ze willen uit pure wanhoop weg van het geweld dat hun leven bedreigt.

Voor Aylan was dat het geval, maar voor Mohammed evenzeer. De Rohingya worden beschouwd als de meest vervolgde en onderdrukte minderheid ter wereld. De overheid van Myanmar beschouwt hen als immigranten uit Bangladesh, hoewel de Rohingya al generaties lang in het gebied leven. Maar ook in Bangladesh zijn ze niet welkom. De dorpen van de Rohingya worden verwoest (zie afbeelding hieronder, red.), vrouwen worden verkracht, mannen worden doodgeschoten en ook kinderen worden niet gespaard.

"We leefden constant in angst"

“Mijn grootmoeder en grootvader werden levend verbrand”, zegt Zafor Alam, de vader van Mohammed die de tocht overleefde aan CNN.. “We leefden in Myanmar constant in angst om ons leven te verliezen. Ons hele dorp werd door het leger platgebrand. Er blijft niets meer over. We werden vanuit helikopters beschoten, ook soldaten openden het vuur op ons. We konden niet blijven, we moesten wegvluchten in de jungle. We gingen van dorp tot dorp om aan het geweld te ontsnappen.”

Zafor Alam vertelt aan CNN hoe ze voor zes dagen wandelden, hoe ze nauwelijks eten hadden en niet konden slapen. “We moesten constant van locatie veranderen, omdat het leger op zoek was naar Rohingya’s.”

Dode lichaam van jongen op smartphone

Uiteindelijk raakte de familie tot aan de Naf-rivier, de rivier die de grens vormt tussen Myanmar en Bangladesh. Zafor zwom de rivier over en werd uiteindelijk opgepikt door vissers die hem naar een grenspost brachten. Terwijl hij al in Bangladesh was, stuurde Zafor een visser uit naar Myanmar om zijn familie daar op te pikken “Ze waren daar aan het wachten. Op 4 december heb ik hen nog gebeld. Ze waren wanhopig om Myanmar te verlaten”, zegt Zafor. “Maar dat is de laatste keer dat ik hen gehoord heb. Toen de Myanmarese politie wist dat mensen zich aan het voorbereiden waren om de rivier over te steken, trokken ze naar de grens en openden ze het vuur. De visser heeft snel alle mensen oppikt met zijn boot zodat ze aan het vuur zouden kunnen ontsnappen. Maar omdat het te veel mensen waren, zonk de boot.”

Boot op de Naf-rivier Foto: EPA

Een dag later kreeg Zafor te horen dat zijn zoontje gestorven was. “Iemand had met zijn smartphone een foto van mijn zoon genomen terwijl die in de modder lag, met zijn gezicht naar beneden. Het was het dode lichaam van mijn zoontje. Ik was sprakeloos.”

“Geen reden meer om te leven”

“Wanneer ik die foto zie, wil ik gewoon dood”, zegt Zafor. Hij verblijft momenteel in een vluchtelingenkamp in het zuiden van Bangladesh. “Er is geen reden voor mij om nog te leven. Ik heb niemand meer. En ook in Bangladesh is het moeilijk leven. Er zijn hier geen huizen voor ons om in te wonen, er is geen eten,...Veel mensen wonen al lang in het vluchtelingenkamp. Maar het goede is wel dat we hier weg zijn van het geweld.”

Het verhaal van Mohammed, Zafor en hun familie is maar één van de vele tragische verhalen van Rohingya-families die Myanmar proberen te ontvluchten. Volgens de International Organization for Migration zijn de voorbije maanden al minstens 50.000 mensen de grens tussen Myanmar en Bangladesh overgestoken. “Enkel de rivier zelf weet hoeveel dode lichamen van Rohingya er al in die rivier drijven.”

Rohingya kunnen nergens naartoe Foto: AFP

"Valse getuigenis"

Een woordvoerder van de Myanmarese overheid, Aye Aye Soe, zegt dat de getuigenis van Zafor Alam vals is, en dat het pure propaganda is. Ze bevestigde wel dat er op 12 november geschoten werd vanuit militaire helikopters op een Rohingya-dorp omdat daar aanvallers zich daar zouden verborgen hebben om militaire troepen in een hinderlaag te lokken.

De overheid van Myanmar heeft al meermaals de beweringen van internationale organisaties, waaronder Amnesty International, over schendingen van mensenrechten tegenover de Rohingya-bevolking ontkend.

Recent circuleerde er nog een video op sociale media van agenten en militairen die een Rohingya-dorp binnenvallen en daar meerdere mensen slaan en schoppen.

De overheid heeft intussen beloofd het politiegeweld vanop de video te zullen onderzoeken.

Concentratiekampen en etnische zuiveringen

De Rohingya, een moslimvolk, hebben al tientallen jaren te maken met geweld en onderdrukking in het overwegend Boeddhistische Myanmar. Zo mogen ze geen burger worden van het land en krijgen ze geen toegang tot de gezondheidszorg of tot de scholen. Al meer dan 120.000 Rohingya zitten sinds 2012 vast in een soort van concentratiekampen.

Een paar weken geleden laaide dat geweld opnieuw ernstig op. 9 oktober werden drie grensposten in het grensgebied met Bangladesh aangevallen. Daarbij kwamen 9 politieagenten om het leven. Hoewel er geen bewijzen zijn, beschuldigt het leger collectief de Rohingya-minderheid van de aanvallen, waarna het leger een offensief inzette en er opnieuw zwaar geweld gebruikt wordt tegen het volk. Volgens de VN is er sprake van etnische zuiveringen.

Aung San Suu Kyi Foto: AP

“Alle Rohingya dood”

Vorige week nog riepen een tiental Nobelprijswinnaars de VN Veiligheidsraad op om “deze menselijke tragedie en de misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar een halt toe te roepen". Komende maand zal Adviseur van Staat (maar de de facto leider van het land) Aung San Suu Kyi, die in 1991 zelf de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, samenzitten met meerdere buitenlandse ministers van andere zuidoost-Aziatische landen om de situatie te bespreken. Maar volgens Zafor Alam is dat te laat. “De Myanmarese overheid zou niet nog meer tijd mogen krijgen. De overheid nog meer tijd en ruimte geven, zal alleen maar leiden tot meer bloedvergieten. Als ze de tijd nemen om iets te ondernemen, dan zullen alle Rohingya gedood worden.”