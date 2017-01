Boussoufa, Dirar en Carcela mogen schitteren op Africa Cup

De bondscoach van Marokko, Hervé Renard, heeft zijn definitieve selectie van 23 spelers bekendgemaakt voor de Africa Cup (14 januari-5 februari) in Gabon. De Fransman had daarin een plaats voor Mbark Boussoufa (ex-AA Gent en Anderlecht), Nabil Dirar (ex-Westerlo en Club Brugge) en Mehdi Carcela (ex-Standard).

Mbark Boussoufa is momenteel in de Verenigde Arabische Emiraten aan de slag bij Al Jazira, Dirar speelt in Frankrijk bij Monaco en Carcela verdedigt de kleuren van het Spaanse Granada.

Marokko is in de groepsfase van de Africa Cup ingedeeld in groep C, met verder Ivoorkust, DR Congo en Togo.