In dit indrukwekkende nieuwe stadion spelen binnenkort drie Rode Duivels

Het Londense Tottenham wil zich al jaren in de top van het Engels voetbal nestelen. De sportieve resultaten doen het beste hopen en ook het nieuwe stadion oogt al indrukwekkend. Een filmpje op de site van de Premier League-club maakt de fans alvast warm.

Tottenham speelt al sinds 1899 op sfeervolle White Hart Lane, maar dat verandert binnenkort: dan verhuist het naar de nieuwe arena. Nu ja, verhuizen: het nieuwe stadion wordt letterlijk rond het oude gebouwd en kan 61.000 fans huisvesten. Dat zijn er -niet toevallig- net iets meer dan eeuwige rivaal Arsenal, dat 60.000 supporters kan ontvangen in The Emirates.

Geen toeval

De werken zijn al goed gevorderd Foto: Photo News

Het nieuwe stadion wordt rond het oude gebouwd Foto: Photo News

Het is geen toeval dat Tottenham precies vandaag uitpakt met het filmpje: het ontvangt deze avond Chelsea, nog zo’n rivaal uit Londen. Wil het nog een rol spelen in de Engelse titelstrijd, dan moet het vandaag winnen: na negentien wedstrijden telt Chelsea al tien punten voorsprong op Alderweireld en co. Maar waar de Blues sportief wél de bovenhand hebben in Londen, kunnen de Spurs vandaag dus even opscheppen met hun nieuwe thuis. Chelsea wil immers graag een nieuw stadion, maar verder dan plannen komt het voorlopig nog niet.

Voorlopig werken Mousa Dembélé, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld hun wedstrijden nog af op White Hart Lane, volgend seizoen nemen ze tijdelijk hun intrek op Wembley. In dat mytische stadion ontvingen ze dit seizoen trouwens al hun Europese gasten en binnenkort ook AA Gent in de Europa League.