Politie zoekt eigenaar van dit knuffelbeertje

Koksijde - De politie Westkust heeft op Facebook een opmerkelijk ‘opsporingsbericht’ gedeeld. Ze zijn op zoek naar de eigenaar van een knuffelbeertje dat op het commissariaat in Koksijde is binnengebracht.

Het gaat om een bruin knuffelbeertje van 36 centimeter groot. “Omdat nog steeds niemand om het knuffeltje kwam vragen en we weten dat dit een grote emotionele waarde voor het kind in kwestie kan hebben, proberen we graag om op deze manier de eigenaar/eigenares terug te vinden”, schreef politie Westkust op Facebook.

De rechtmatige eigenaar of eigenares kan het beertje ophalen op het commissariaat in Koksijde, Zeelaan 48.