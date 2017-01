Oplegger vat vuur door klapband: fileleed op E17 in Aalbeke

Aalbeke - Op de E17 richting Frankrijk is het voorlopig aanschuiven vanaf Kortrijk nadat een vrachtwagen in brand is gevlogen in Aalbeke. De chauffeur was onderweg richting Moeskroen toen hij rond 12 uur een klapband kreeg.

De man slaagde er nog in zijn truck aan de kant te zetten op de pechstrook. Zijn achterste banden hadden ondertussen wel al vuur gevat. De vlammen sloegen over naar de oplegger, die gevuld was met samengeperst papier en karton. Een bluspoging van de trucker haalde niets meer uit.

De brandweer snelde ter plaatse en had het vuur langs de buitenzijde van de vrachtwagen snel onder controle. Maar omdat ook de lading in de oplegger brandde, en die moeilijker bereikbaar was, zal al het papier en karton moeten worden verwijderd. Het verkeer kan plaatselijk voorlopig nog enkel door via de linkerrijstrook.