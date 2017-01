Paris Jackson steekt zieke mama hart onder de riem

Paris Jackson (18) heeft op Instagram een foto gedeeld van haar moeder Debbie Rowe (58) die zonet een chemokuur heeft afgerond. "Is ze niet fantastisch", klinkt het daaronder trots. Ze wil daarmee haar mama een hart onder de riem steken bij haar gevecht tegen borstkanker.

Debbie Rowe was tussen 1996 en 1999 getrouwd met Michael Jackson en samen kregen ze twee kinderen, Paris en Prince. Vandaag is Michael er niet meer en ook Debbie vecht voor haar leven. Ze heeft borstkanker en strijdt sinds juli tegen de ziekte. De relatie tussen Paris en haar moeder zou jarenlang vertroebeld zijn geweest, maar de ziekte bracht hen opnieuw dichter bij elkaar.

Vandaag is de 18-jarige een trotse dochter en dat toont ze ook uitgebreid op Instagram. Zo deelde ze zopas nog een foto van Debbie met een papiertje in de handen waarop staat dat haar chemokuur voorbij is. Onder de foto valt te lezen dat ze een 'badass mom' is en ronduit fantastisch.

my badass mom, kickin butt n takin names. ain't she fuckin fabulous???? Een foto die is geplaatst door Paris-Michael K. Jackson (@parisjackson) op 3 Jan 2017 om 2:35 PST