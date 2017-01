De Maagdeneilanden betalen je om naar daar op reis te gaan

Betaald worden om op reis te gaan, het lijkt de omgekeerde wereld, maar niets is minder waar voor toeristen die dit jaar de Amerikaanse Maagdeneilanden bezoeken. Wie er tenminste drie nachten doorbrengt, krijgt 300 dollar (287 euro) zakgeld.

Op de Amerikaanse Maagdeneilanden zien ze de toeristen graag komen, zo graag dat die dit jaar 300 dollar krijgen als ze minimum drie nachten verblijven op St. Thomas, St. John en/of St. Croix. En daar is ook een extra reden voor, de eilandengroep viert dit jaar namelijk de honderdste verjaardag van de overdracht van Deense in Amerikaanse handen. Wie er tijdens maart verblijft, krijgt er bovendien nog een herdenkingssouvenir bovenop, want de officiële 'Transfer Day' vond plaats op 31 maart.

Aanspraak maken op het zakgeld is nog mogelijk tot 1 oktober. Het gaat trouwens niet om een cash bedrag, maar wel een tegoed waarmee je activiteiten of zelfs overnachtingen kunt betalen.