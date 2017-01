“Pedagogische tik” straks ook strafbaar?

Zet je kind de boel op stelten en wil je dat gedrag snel afleren met een tik op het achterwerk? Als het van CD&V afhangt, kan je daarvoor straks zélf worden gestraft.

Drie parlementsleden van CD&V hebben een wetsvoorstel ingediend dat alle vormen van fysiek en psychisch geweld op kinderen moet verbieden. Sinds 1 januari is dat in Frankrijk al het geval. “Het is niet te begrijpen dat België achterblijft”, zegt Sonja Becq aan VTM Nieuws. “Nochtans is het slaan van een kind om het op te voeden niet meer van deze tijd. Het haalt bovendien niets uit. De mishandeling kan bovendien zware gevolgen hebben voor de geestelijke ontwikkeling en de ouder-kindrelatie verstoren.”

Becq en haar collega’s dienden het voorstel overigens in april vorig jaar al in, maar tot hun ongenoegen is het nog steeds niet van de grond geraakt. “Blijkbaar zijn er andere wetsvoorstellen en –ontwerpen die voorrang krijgen, terwijl het onze niet eens in de commissie is geraakt”, klinkt het teleurgesteld.