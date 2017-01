Racing Genk zet nu ook assistent-coach en keeperstrainer op straat, oude bekende keert terug

Na het afscheid van trainer Peter Maes heeft Racing Genk ook assistent-trainer Rudi Cossey en keeperstrainer Erwin Lemmens aan de deur gezet. Jos Daerden keert terug naar de oude stal en zal de nieuwe hoofdtrainer Albert Stuivenberg ondersteuning bieden. Dat laat blauw-wit weten in een persbericht.

Hulptrainer Cossey was nog maar sinds het begin van het seizoen aan de slag bij Racing Genk. Cossey kwam over van AA Gent en stond na het ontslag van Peter Maes aan het roer in de gewonnen wedstrijd tegen zijn ex-club (2-0). Lemmens was samen met Maes in de zomer van 2015 overgekomen van Lokeren.

De man die Stuivenberg zal bijstaan in de Luminus Arena is een oude bekende. Jos Daerden, die ook al tussen 2001 en 2004 als assistent actief was bij de club, keert terug naar Racing Genk. Hij vertrekt op vrijdag meteen mee op winterstage naar Spanje.