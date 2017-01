Borussia Mönchengladbach plukt Franse verdediger weg bij Sevilla

Borussia Mönchengladbach, het team van Rode Duivel Thorgan Hazard, heeft woensdag de transfer van de Franse verdediger Timothée Kolodziejczak bekendgemaakt. De 25-jarige Kolodziejczak komt over van Sevilla en tekende tot medio 2021 in het Borussia Park.

Sportief directeur van Mönchengladbach, Max Eberl, was in de wolken met de transfer. “Kolodziejczak is een heel ambitieuze speler, heeft al vrij veel ervaring opgebouwd en is toch nog jong.”

Kolodziejczak, een jeugdproduct van Olympique Lyon, brak door bij OGC Nice, waar Sevilla hem in 2014 kwam halen. In Andalusië was de verdediger onder succescoach Unai Emery vaak basisspeler en won hij twee keer de Europa League (2015 en 2016). Dit seizoen, onder nieuwe coach Jorge Sampaoli, was Kolodziejczak zijn basisplaats echter kwijtgespeeld.

Borussia Mönchengladbach staat na zestien speeldagen op een tegenvallende veertiende stek (met 16 punten) in de Bundesliga.