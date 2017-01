Nooit meer Elfstedentocht? “Die kans zit er dik in”

Komt er nooit meer een Elfstedentocht? Volgens Frank Deboosere zit dat er dik in. “De kans wordt steeds kleiner”, zegt de weerman bij VRT Nieuws.

Het is vandaag precies twintig jaar geleden dat schaatsers nog begonnen aan een 200 kilometer lange tocht door Nederland. De Elfstedentocht kon sinds 4 januari 1997 niet meer georganiseerd worden omdat het weer dat niet toeliet.

Het is niet verbazend dat het al zo lang geleden is, zegt weerman Frank Deboosere. Meer zelfs: de kans zit er dik in dat er nooit meer een Elfstedentocht komt. “Decennium na decennium wordt de kans kleiner”, zegt hij. “In de twintigste eeuw hadden we nog vijftien Elfstedentochten. Voor deze eeuw wordt geschat dat we er misschien vier tot tien gaan krijgen, maar volgens mij wordt de kans wel heel erg klein.”

De weersomstandigheden - en dus de klimaatopwarming - zijn daar de oorzaak van. “Gemiddeld gesproken zijn de winters zachter en de zomers heter. Dat wijst allemaal naar de menselijke klimaatopwarming. De situatie moet immers ideaal zijn voor de Elfstedentocht.” Ook de veiligheidsvoorschriften zijn strenger geworden. “Als er te veel sneeuw valt, gaat de tocht ook niet door. Het zou wel eens kunnen dat we de laatste Elfstedentocht gehad hebben.”