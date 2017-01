Club Brugge dicht bij nieuwe Zweedse spits

Na Ethan Horvath lijkt Club Brugge met Carlos Strandberg dicht bij een tweede wintertransfer te staan. De Zweedse spits werd gisteren gesignaleerd in het Brugse AZ Sint-Jan Ziekenhuis waar hij al een check-up onderging.

Strandberg is een 20-jarige Zweedse jeugdinternational die in 2015 BK Häcken inruilde voor het Russische CSKA Moskou. Daar kon hij zich dit seizoen na twee eerdere uitleenbeurten niet doorzetten. Strandberg kan volgens Zweedse media een contract van 4,5 jaar ondertekenen in Brugge.