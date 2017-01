Jongetje valt in slaap in kappersstoel, kapper doet zachtjes verder

In het Antwerpse kapsalon Clientology speelde zich vandaag een wel heel grappig tafereel af. Een kleine jongen viel doodleuk in slaap in de kappersstoel waarna de kapper, onder aanmoediging van de ouders, zachtjes verder werkte aan het kapsel van de jongen.

Zaakvoerder Jochen Vanhoudt deelde een filmpje van het tafereel meteen op sociale media. “We hadden de jongen eerst een hoofdmassage gegeven aan de wasbak, en iets later hoor ik plots mijn collega: “Jochen, Jochen, die is gewoon in slaap aan het vallen”. Het duurde niet lang voor de jongen echt sliep. Mijn collega heeft dan maar zijn hoofdje ondersteund en zachtjes doorgewerkt, aangemoedigd door de ouders van de jongen.”

After the #headmassage the #littleboy #fellasleep during his haircut ???????? No 10 euro extra for crying kids here ! #clientology #hairsalon Een video die is geplaatst door Jochen Vanhoudt (@jochenclientology) op 4 Jan 2017 om 9:58 PST