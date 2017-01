AA Gent moet Kalifa Coulibaly missen tijdens Afrika Cup

AA Gent zal Kalifa Coulibaly de komende weken moeten missen. De spits zit in de definitieve selectie van Mali voor de Afrika Cup. Die loopt van zaterdag 14 januari tot zondag 5 februari, al kunnen de Malinezen al eerder uitgeschakeld zijn. Mali speelt zijn laatste match in de groepsfase op woensdag 25 januari.

De Buffalo’s zullen Coulibaly dus zeker moeten missen in de competitiematchen tegen Charleroi en Lokeren (20/01 en 25/01) en mogelijk ook tegen Club Brugge (29/01) en Zulte Waregem (05/02). Voor de Europese kraker tegen Tottenham Hotspur zou de Malinees wel tijdig terug zijn.

Coulibaly is bezig aan een sterk seizoen met AA Gent. Hij scoorde al 13 keer in 28 optredens, waarvan acht doelpunten in Europa. Die leverden hem de bijnaam ‘Mister Europe’ op.