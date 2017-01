Nieuwe schietpartij in Istanbul: twee mannen schieten vanuit auto op restaurant

Aan een restaurant in Istanbul is woensdagavond geschoten. Twee mannen zouden het vuur geopend hebben vanuit een wagen, melden lokale media. Er zouden meerdere gewonden zijn.

De schietpartij zou zich afspelen aan een restaurant in het district Fatih in Istanbul. Twee mannen hebben er vanuit hun wagen het vuur geopend op het gebouw, meldt Focus. Daarbij zouden meerdere mensen gewond geraakt zijn.

Het zou gaan om een geïsoleerd incident, liet de politie al weten aan CNN Turk, en dus niet om een terroristische aanslag.

In Istanbul deden zich de voorbije jaren en maanden meerdere schietpartijen voor. De meest recent is die in nachtclub Reina, waar in de nacht van oud op nieuw 39 mensen doodgeschoten werden.